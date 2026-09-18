Cumhuriyet Gazetesi Logo
Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Rafael Leao kararı

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Rafael Leao kararı

18.09.2026 15:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Rafael Leao kararı

Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başındaki ilk kadrosuna Rafael Leao'yu dahil etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı'nın yeni dönem kadrosunda kendisine yer buldu.

Portekiz'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, milli takımın başındaki ilk kadro tercihini yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leao'yu listeye dahil ederken Fenerbahçe'de forma giyen Nelson Semedo'yu kadroya çağırmadı.

72 yaşındaki Jorge Jesus'un belirlediği kadroda Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha ve Ruben Dias gibi önemli isimler de yer aldı.

"LEAO'NUN OYNAMASI LAZIMDI"

Basın toplantısında konuşan Jorge Jesus, "Rafael Leao'yu çok iyi tanıyorum; onun hasıl oynadığını görmeme pek gerek yok. Asıl ihtiyacım olan şey, onun oynamasıydı; çünkü oynamadan milli takıma çağrılması zordu" dedi.

Portekiz'in açıklanan kadrosu şöyle:

Kaleciler: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares

Savunma: Gonçalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Nuno Mendes

Orta saha: Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva

Forvet: Cristiano Ronaldo, Fabio Silva, Trincao, Francisco Conceicao, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Pedro Neto, Rafael Leao

JESUS'UN İLK MAÇI GALLER'E KARŞI

Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başındaki ilk maçına 24 Eylül'de çıkacak. Portekiz, sahasında Galler'i konuk edecek.

Portekiz daha sonra 27 Eylül'de Norveç'e, 1 Ekim'de ise Danimarka'ya deplasmanda konuk olacak. Jesus yönetimindeki ilk milli maç periyodu, 4 Ekim'de Norveç ile oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak.

İlgili Konular: #jorge jesus #Portekiz #Rafael Leao

İlgili Haberler

Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı'
Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı' Galatasaray ile yolları ayrılan Victor Nelsson, katıldığı bir programda kızının durumu nedeniyle sarı kırmızılı ekipten ayrıldığını açıkladı.
Galatasaraylı Lucas Torreira'ya milli takım daveti!
Galatasaraylı Lucas Torreira'ya milli takım daveti! Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Forlan, Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı kadroya davet etti.
TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Trabzonspor'un cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi de belli oldu.