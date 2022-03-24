Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, finale çıkma mücadelesinde galibiyet elde etmek istiyor.
A Milli Futbol Takımı, bugün oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek.
Porto şehrindeki Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 22.45'te başlayacak.
Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.
İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı.
Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti.
İLK MAÇ 1955'TE
Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.
SON MAÇ TÜRKİYE'NİN
Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.
Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.
Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti.
Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.
MUHTEMEL 11
A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un bugünkü maça, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı (Abdülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkması bekleniyor.
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