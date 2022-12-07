Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu: 'Rüya devam ediyor'

07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:34

Portekiz'in Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaştığı mücadelede yedek kalan Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ronaldo, "Dünya futbolunun en büyük turnuvasında tarihi bir sonuç alan Portekiz için inanılmaz bir gün. Yetenek ve gençlerle dolu bir takımdan kıymetli bir gösteri. Milli takımımızı tebrik etmek gerekir. Rüya devam ediyor! Sonuna kadar! Bastır Portekiz!" ifadelerini kullandı.

İsviçre'yi eleyerek çeyrek finale çıkan portekiz, yarı finale yükselme mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü Fas ile karşı karşıya gelecek.

14.5 YIL SONRA BİR İLK

Yedek kulübesinde yer alan 37 yaşındaki futbolcu, 2008'den bu yana Portekiz'in Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 31 müsabakanın tümüne ilk 11'de başlamıştı.

Ronaldo, iki büyük turnuva dikkate alındığında en son 2008 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre ile 15 Haziran'da oynanan grup maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

Yıldız futbolcu, bu tarihten sonra Portekiz'in 2008, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası ile 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda yaptığı 31 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de şans bulmuştu.