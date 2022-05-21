Portekizliler duyurdu: 'Fenerbahçe ile Jorge Jesus anlaştı'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:53

Fenerbahçe ve Jorge Jesus'un, 1 sezonluk sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre, Fenerbahçeli yetkililer ve Jorge Jesus, cuma günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Jorge Jesus, 1 sezonluk sözleşme teklifini kabul etti ve el sıkışıldı.

RESMİ İMZA MALATYA'DAN SONRA

Jorge Jesus'un imza atmasının önündeki tek engelin Fenerbahçe'nin henüz resmi olarak Şampiyonlar Ligi biletini almaması gösterildi.

Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a yenilmemesi durumunda Şampiyonlar Ligi biletinin resmileşeceği ve bu gelişmenin ardından Portekizli teknik direktörün İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

YILLIK 7 MİLYON EURO

Öte yandan Goal Türkiye'nin haberine göre, Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'den yıllık 7 milyon Euro alacağı belirtildi.

Jorge Jesus'un gelecek hafta İstanbul'a gelmesi için organizasyon yapıldığı ve bir imza töreni düzenleneceği belirtildi.