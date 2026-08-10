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Porto, Alverca karşısında 2 golle güldü

Porto, Alverca karşısında 2 golle güldü

10.08.2026 09:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Porto, Alverca karşısında 2 golle güldü

Portekiz Premier Lig'in ilk haftasında Deniz Gül'ün takımı Porto, sahasında Alverca'yı 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu maça 81. dakikada dahil oldu.

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Portekiz Premier Lig'i ilk haftasında Porto, sahasında Alverca'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Andre Silva (P) ile 44. dakikada Gabri Veiga (P) kaydetti.

Karşılaşma ardından Porto 3 puanla lige başladı. Alverca ile 0 puanda kaldı.

DENİZ GÜL SONRADAN DAHİL OLDU

Gün içerisinde evinde soygun yapıldığı haberleri çıkan milli oyuncu Deniz Gül maça yedek olarak başladı. 

Forvet oyuncusu 81. dakikada sakatlık yaşayan Andre Silva'nın yerine oyuna dahil oldu. 

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