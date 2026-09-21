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Porto, Benfica'yı 3 golle devirdi: Farioli'den 7'de 7

Porto, Benfica'yı 3 golle devirdi: Farioli'den 7'de 7

21.09.2026 09:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Porto, Benfica'yı 3 golle devirdi: Farioli'den 7'de 7

Portekiz Ligi'nde lider Porto, Benfica'yı 3-1 mağlup ederek 7'de 7 yaptı. Francesco Farioli'nin ekibi rakibiyle puan farkını 5'e çıkardı.

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Porto ile Benfica'nın karşı karşıya geldiği derbi 4 gole sahne oldu.

Golsüz geçilen ilk yarım saatlik bölümünün ardından ev sahibi takım 31. dakikada Gabri Veiga ile öne geçti. Maçın 25. dakikasında sarı kart gören Clement Lenglet 35'te ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

İlk yarı Porto'nun 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Benfica, 51. dakikada Alexander Bah skoru eşitledi.

PORTO'DAN 7'DE 7

Bu golden 3 dakika sonra Porto Victor Mow Froholdt ile yeniden öne geçerken In-beom Hwang derbinin skoru belirleyen golünü 60. dakikada kaydetti.

Maçı 3-1 kazanan Porto, ligdeki 7. maçından da galibiyetle ayrılıp puanını 21'e yükseltti. Porto'nun en yakın takipçisi Benfica ise 16 puanda kalırken bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

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