Porto, Torreense engelini aşarak Süper Kupa'yı kazandı

Porto ile Torreense, Portekiz Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Estadio Municipal de Aveiro'da oynanan mücadeleyi Porto 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
KUPAYI GETİREN GOL FROHOLDT'TAN
Karşılaşmanın tek golü 38. dakikada Victor Froholdt'tan geldi. Pepe'nin asistinde fileleri havalandıran genç futbolcu, Porto'ya Süper Kupa zaferini getirdi.
DENİZ GÜL SÜRE ALDI
Milli futbolcumuz Deniz Gül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 63. dakikada Andre Silva'nın yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, kalan bölümde forma şansı buldu.
Porto, mücadeleyi 1-0 kazanarak 2026 Portekiz Süper Kupası'nın sahibi oldu.