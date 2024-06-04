Porto'da ayrılık gerçekleşmek üzere!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 09:32

Güncelleme: 04.06.2024 - 09:32

Portekiz Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçirmeyen ve ligi 3. sırada tamamlayan Porto flaş bir ayrılığa hazırlanıyor.

CONCEIÇAO AYRILIYOR

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Porto, teknik direktörü Sergio Conceiçao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı söylendi.

11 KUPA KAZANDI

2017 yılında Porto'nun başına geçen Sergio Conceiçao çıktığı 377 resmi maçta 272 galibiyet 50 beraberlik ve 55 mağlubiyet alırken maç başına 2.30 puan ortalaması tutturdu.

Ayrıca 49 yaşındaki Portekizli teknik adam 7 sezonda 3 kere Portekiz Ligi'ni, 4 kez Portekiz Kupası'nı, 1 kez Portekiz Lig Kupası'nı ve 3 kere Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.