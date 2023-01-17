Porto'da Pepe ile yeni sözleşme!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:24

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:24

Porto, 39 yaşındaki Pepe ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Brezilya basınında yer alan habere göre, Porto, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli isme 2 yıllık yeni kontrat önerdi.

Pepe'nin kulüpten gelen bu teklife sıcak baktığı ve taraflar arsında anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

2007-2017 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Pepe, ardından ülkemizde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş'ta oynamıştı.