Porto'da Pepe ile yeni sözleşme!
Porto, deneyimli savunma oyuncusu Pepe'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
Porto, 39 yaşındaki Pepe ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Brezilya basınında yer alan habere göre, Porto, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli isme 2 yıllık yeni kontrat önerdi.
Pepe'nin kulüpten gelen bu teklife sıcak baktığı ve taraflar arsında anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
2007-2017 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Pepe, ardından ülkemizde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş'ta oynamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!