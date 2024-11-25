Potada dev derbi heyecanı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak.

Potada dev derbi heyecanı!
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:42

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ve TBF Youtube Kanalı'ndan yayınlanacak.

Ligde geride kalan bölümde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer aldı. Zirve mücadelesinde 3. sırada olan sarı-kırmızılı ekip ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.


Etiketler: #galatasaray #beşiktaş #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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