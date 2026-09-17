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Potanın Perileri FIBA sıralamasında geriledi!

Potanın Perileri FIBA sıralamasında geriledi!

17.09.2026 16:19:00
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Potanın Perileri FIBA sıralamasında geriledi!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) açıkladığı dünya sırlamasında geriye düştü.
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA kadınlar dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17. sırada yer aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralamasını paylaştı.

DÜNYA KUPASI'NA ERKEN VEDA ETMİŞTİ

Dünya Kupası'na grup maçlarının ardından veda eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17. basamakta yer aldı.

Türkiye, C Grubu'ndaki üç maçını da kaybederek grubu 4. ve son sırada tamamlayarak turnuvaya erken veda etmişti.

ABD ZİRVEDE

Listede ABD zirvedeki yerini korurken Fransa ikinci, İspanya üçüncü sırada bulunuyor.

ABD, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon olmuştu.

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