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Potanın Perileri'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

Potanın Perileri'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

2.09.2026 21:50:00
Güncellenme:
AA
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Potanın Perileri'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Millilerde 12 kişilik kadro da açıklandı.

Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan."

FİKSTÜR BELLİ OLDU

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın maç programı ise şöyle:

4 Eylül Cuma

TSİ 18.30 Belçika-Türkiye

6 Eylül Pazar

TSİ 12.30 Türkiye-Avustralya

7 Eylül Pazartesi

TSİ 12.30 Porto Riko-Türkiye

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