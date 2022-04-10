Premier League'in zirvesinde puanlar paylaşıldı! Manchester City 2-2 Liverpool

10 Nisan 2022 Pazar, 20:26

Premier League'de belki de şampiyonu belirleyebilecek karşılaşmada Manchester City ile Liverpool sahadan birer puanla ayrıldı.

Etihad Stadı'ndaki mücadele gollerle başladı. 5. dakikada Kevin de Bruyne ile Manchester City öne geçerken, 13. dakikada Diogo Jota'nın attığı gol ile Liverpool skora denge getirdi. 36'da Gabriel Jesus ile Manchester City bir kere daha öne geçerken ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada Sadio Mane'nin karşı karşıya pozisyonda attığı gol ile skor 2-2'ye geldi.

Kalan dakikalarda iki takım da önemli fırsatlar yakaladı. City'nin attığı bir gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayılırken, Riyad Mahrez'in frikikten bir şutu direkten döndü.

Manchester City ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla City 74 puanla liderliğini sürdürürken, Liverpool da 73 puanla takipte.