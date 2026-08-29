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Premier Lig'de 2'de 2: Hull City, Coventry City'yi tek golle devirdi

Premier Lig'de 2'de 2: Hull City, Coventry City'yi tek golle devirdi

29.08.2026 19:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Premier Lig'de 2'de 2: Hull City, Coventry City'yi tek golle devirdi

Premier Lig'in ikinci haftasında Hull City, deplasmanda Coventry City'yi 1-0 yendi. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, ligde iki haftada 6 puana ulaştı.

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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Premier Lig'e çok iyi bir başlangıç yaptı.

Ligin ilk haftasında sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup eden Hull City, ikinci haftada ise Coventry deplasmanına konuk oldu ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Coventry deplasmanında Hull City'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Liam Millar attı.

Hull City, bu sonucun ardından Premier Lig'de 2 hafta sonunda 6 puana ulaştı. Hull City gibi Premier Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Coventry ise ilk iki haftada puan alamadı.

Premier Lig'in gelecek haftasında Hull City, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Coventry, Manchester City deplasmanına gidecek.

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