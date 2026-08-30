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Premier Lig'e 2'de 2 ile başladı: 7 gollü maçta kazanan Chelsea

Premier Lig'e 2'de 2 ile başladı: 7 gollü maçta kazanan Chelsea

30.08.2026 18:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Premier Lig'e 2'de 2 ile başladı: 7 gollü maçta kazanan Chelsea

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-3 yendi. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, sezona 2'de 2 ve 6 puanla başladı.

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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, sahasında Brighton'ı konuk etti. Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan maçı 4-3'lük skorla kazandı.

Chelsea, 4. dakikada Romeo Lavia, 14. dakikada Pedro Neto ve 32. dakikada Joao Pedro'nun golüyle Brighton karşısında 3-0'ı buldu.

Brighton, 35. dakikada Malick Junior Yalcouye'nin golüyle durumu 3-1'e getirdi ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

Brighton, 63. dakikada Joao Pedro'nun kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve puan için umutlandı.

Chelsea, Cole Palmer'in 74. dakikada attığı golle maçı 4-2'ye getirdi. Brighton'da Pascal Gross, 90+6. dakikada maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, sezona ikide iki ve 6 puanla başladı. Brighton, 3 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Chelsea, Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak. Brighton, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #chelsea #Brighton & Hove Albion #Xabi Alonso

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