Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı: Galatasaray'da Barış Alper'e dev teklif

Galatasaray'da geçen yaz Suudi Arabistan'a transferi gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, yönetimin bırakmaması üzerine takımda kalmış ve sezonu 12 gol, 14 asistle tamamlayarak kariyer rekoru kırmıştı.
Bu yaz da transferin gözde ismi olan 26 yaşındaki oyuncuya bu kez İngiltere Premier Lig'den ciddi ve cazip bir teklif geldiği iddia edildi.
40 MİLYON EURO TEKLİF
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Everton, Barış Alper'i kadrosuna katmak için Galatasaray'a 40 milyon Euro teklif etti.
GALATASARAY'DAN KEÇİÖRÖEN ŞARTI
Sarı kırmızılıların, Ankara Keçiörengücü'ne ödenmesi gereken yüzde 20'lik payı da İngiliz kulübünün üstlenmesini istediği belirtildi.
HEDEF LEAO TRANSFERİ
Everton bu talebi kabul ederse Galatasaray, kasasına giren net 40 milyon Euro ile Rafael Leao transferini bitirmeyi hedefliyor.