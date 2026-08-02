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Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı: Galatasaray'da Barış Alper'e dev teklif
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Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı: Galatasaray'da Barış Alper'e dev teklif

2.08.2026 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı: Galatasaray'da Barış Alper'e dev teklif

Premier Lig ekibi Everton'ın, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için sarı kırmızılı ekibe 40 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı: Galatasaray'da Barış Alper'e dev teklif

Galatasaray'da geçen yaz Suudi Arabistan'a transferi gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, yönetimin bırakmaması üzerine takımda kalmış ve sezonu 12 gol, 14 asistle tamamlayarak kariyer rekoru kırmıştı.

Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı: Galatasaray'da Barış Alper'e dev teklif

Bu yaz da transferin gözde ismi olan 26 yaşındaki oyuncuya bu kez İngiltere Premier Lig'den ciddi ve cazip bir teklif geldiği iddia edildi.

Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı: Galatasaray'da Barış Alper'e dev teklif

40 MİLYON EURO TEKLİF

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Everton, Barış Alper'i kadrosuna katmak için Galatasaray'a 40 milyon Euro teklif etti.

Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı: Galatasaray'da Barış Alper'e dev teklif

GALATASARAY'DAN KEÇİÖRÖEN ŞARTI 

Sarı kırmızılıların, Ankara Keçiörengücü'ne ödenmesi gereken yüzde 20'lik payı da İngiliz kulübünün üstlenmesini istediği belirtildi.

Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı: Galatasaray'da Barış Alper'e dev teklif

HEDEF LEAO TRANSFERİ

Everton bu talebi kabul ederse Galatasaray, kasasına giren net 40 milyon Euro ile Rafael Leao transferini bitirmeyi hedefliyor.

İlgili Konular: #galatasaray #everton #Barış Alper Yılmaz

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