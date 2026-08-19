Premier Lig ekibine imzayı attı: Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen duyurdu

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'le yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç forvetin İngiltere Premier Lig takımlarından Coventry City'ye transfer olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, “Teşekkürler Sidiki Cherif. Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif’in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif" ifadeleri yer aldı.

SIDIKI CHERIF'İN FENERBAHÇE KARİYERİ Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonunun ara transfer döneminde Fransız ekibi Angers'den transfer olan Sidiki Cherif, sarı-lacivertli takımda 17 maçta süre alırken 3 gol ve 1 asist kaydetti.