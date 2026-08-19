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Premier Lig ekibine imzayı attı: Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen duyurdu
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Premier Lig ekibine imzayı attı: Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen duyurdu

19.08.2026 15:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Premier Lig ekibine imzayı attı: Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu.

Premier Lig ekibine imzayı attı: Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen duyurdu

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'le yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç forvetin İngiltere Premier Lig takımlarından Coventry City'ye transfer olduğu belirtildi.

Premier Lig ekibine imzayı attı: Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen duyurdu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, “Teşekkürler Sidiki Cherif. Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif’in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır” denildi.

Premier Lig ekibine imzayı attı: Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen duyurdu

Açıklamada ayrıca, "Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif" ifadeleri yer aldı.

Premier Lig ekibine imzayı attı: Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen duyurdu

SIDIKI CHERIF'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonunun ara transfer döneminde Fransız ekibi Angers'den transfer olan Sidiki Cherif, sarı-lacivertli takımda 17 maçta süre alırken 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Premier Lig ekibine imzayı attı: Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını resmen duyurdu

CHERIF'TEN İLK AÇIKLAMA

Coventry City de Sidiki Cherif transferini resmen duyurdu. 

Cherif, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Coventry City oyuncusu olmaktan çok mutluyum ve Premier Lig'de oynayacak olmaktan heyecan duyuyorum. Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermeyi ve muhteşem stadyumda oynamayı dört gözle bekliyorum. "Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum."

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