Premier Lig ekibiyle anılıyordu: Vitor Pereira'nın ayrılığı resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Suudi Arabistan kulübü Al Shabab ile yollarını resmen ayırdı.

Premier Lig ekibiyle anılıyordu: Vitor Pereira'nın ayrılığı resmen açıklandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 13:08

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı, teknik direktör Vitor Pereira'nın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

PREMIER LİG EKİBİ İLE ANILIYOR

Pereira'nın, Premier Lig'de bu sezonun istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Gary O'Neil'ın sözleşmesini fesheden Wolverhampton'da göreve başlaması bekleniyor.

Premier Lig'de 16 hafta sonunda Wolverhampton topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor. Wolves, bu maçlarda iki galibiyet, üç beraberlik ve 11 yenilgi elde etti.


Etiketler: #Al Shabab #vitor pereira #wolverhampton

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti!

Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti!
Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Merih Demiral transferinde sürpriz engel!

Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Merih Demiral transferinde sürpriz engel!
Cengiz Ünder'den Fenerbahçe kararı: Menajerine iletti!

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe kararı: Menajerine iletti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler