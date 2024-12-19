Premier Lig ekibiyle anılıyordu: Vitor Pereira'nın ayrılığı resmen açıklandı!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 13:08

Güncelleme: 19.12.2024 - 13:09

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı, teknik direktör Vitor Pereira'nın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

PREMIER LİG EKİBİ İLE ANILIYOR

Pereira'nın, Premier Lig'de bu sezonun istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Gary O'Neil'ın sözleşmesini fesheden Wolverhampton'da göreve başlaması bekleniyor.

Premier Lig'de 16 hafta sonunda Wolverhampton topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor. Wolves, bu maçlarda iki galibiyet, üç beraberlik ve 11 yenilgi elde etti.