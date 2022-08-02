Premier Lig hangi platformda yayınlanacak? İşte Premier Lig maçlarını Türkiye'de yayınlayacak kanal
Birçok futbol otoritesine göre dünyanın en kaliteli futbol ligi olan Premier Lig'de 2022-2023 sezonu 6 Ağustos'ta başlıyor. Peki Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte Premier Lig maçlarını canlı yayınlayacak kuruluş...
Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. Dünyanın en çekişmeli ve kaliteli ligi Premier Lig'de yeni sezon 6 Ağustos günü başlayacak. Premier Lig bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başlayacak. Peki Premier Lig maçlarını hangi kanal canlı yayınlayacak? İşte Premier Lig'in Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...
PREMIER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Premier Lig maçları bu yıl beIN Sports'ta canlı yayınlanacak. beIN Sports, Türkiye'deki Premier Lig takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm İngiltere Premier Lig maçlarını canlı ve özel olarak yayınlayacak.
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