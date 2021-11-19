Premier Lig ile NBC Universal arasında tarihi anlaşma
Dünyanın en iyi ligleri arasında bulunan İngiltere Premier Ligi, Amerikan televizyonu NBC ile 2 milyar 700 milyon Dolar karşılığında 6 yıllık anlaşma imzaladı.
Dünyanın en iyi futbol ligleri arasında bulunan, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City gibi büyük kulüplerin yer aldığı Premier Lig tarihi bir yayın anlaşmasına imza attı.
2013 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde Premier Lig'in yayıncılığını yapan NBC televizyonu, İngiliz ligi ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Her yıl 380 maçın canlı yayınlandığı televizyon kanalı, 6 yıl için 2 milyar 700 milyon Dolar ödeyecek. Yeni anlaşma gereği NBC, İspanyol dili seçeneğini kullanıcılara sunacak.
Premier Lig Yöneticisi Richard Masters yapılan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada NBC'nin Premier Lig'in marka değerini ve izlenirliğini artırdığını söyledi. "Yeni anlaşma için heyecanlıyız" diyen Masters, "İyi bir çalışmanın sonucu oldu bu anlaşma. Futbolumuza diğer ülkelerin çoğundan daha fazla yatırım yaptığımız için mutluyuz" yorumunda bulundu.
Video Haberler
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
En Çok Okunan Haberler
- Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!
- AKP'nin 'son kartı' deyip açıkladı
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Küçük Müslüme'den acı haber
- CHP birinci, Erdoğan dört adayın gerisinde
- Saray'dan 'dolar' yorumu
- Şakkadanak dolar satarım diyen Batırel'den yeni analiz
- Cumhur ve Millet’e alternatif geliyor!
- Meteoroloji'den kar ve şiddetli yağış uyarısı
- Arşiv unutmaz! deyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı