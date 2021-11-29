Premier Lig'de Leicester City, Watford'u 4-2 yendi

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:27

Premier Lig'in 13. haftasında Leicester City, King Power'da Watford'ı konuk etti.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başlarken Watford'da ise Ozan Tufan ikinci yarının başında Tom Cleverly'nin yerine oyuna girdi.

Watford Menajeri Claudio Ranieri ise Premier Lig'de şampiyon yaptığı eski takımı Leicester City'ye karşı mücadele etti.

Zorlu müsabakayı ev sahibi Leicester, 4-2'lik skorla kazandı. Leicester'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada James Maddison, 34 ve 42. dakikalarda Jamie Vardy, 68. dakikada Ademola Lookman attı. Watford'un golleri ise 30. dakikada ve 61. dakikada Emmanuel Dennis'den geldi.

Bu sonucun ardından Leicester, 18 puana yükseldi. Watford ise 13 puanda kaldı. Leicester, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. Watford ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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