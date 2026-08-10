Prensip anlaşmasına varıldı... Acun Ilıcalı'nın sıradaki transferi Türkiye'den

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de yeni sezon öncesinde bir transferi daha bitirmeye yakın. Yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar 7 isimle güçlendiren Hull City'de sıradaki transfer kaleye olabilir.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Hull City, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Deniz Eren Dönmezer'in transferi için prensip anlaşmasına vardı. Ajansspor'da yer alan habere göre Hull City genç kaleci için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

ADANA DEMİRSPOR'A YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK

Ayrıca 17 yaşındaki kalecinin transferinden Adana Demirspor da yetiştirme tazminatı elde edecek. Adana Demirspor altyapısından yetişen Deniz Eren Dönmezer, 2025'te Kayserispor'a imza atmıştı.

DENİZ DÖNMEZER'İN KARİYERİ

17 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de ilk kez Adana Demirspor formasıyla sahaya çıkarken Kayserispor'la birlikte toplam 21 karşılaşmada süre aldı. Deniz Eren Dönmezer, bu mücadelelerde kalesinde 49 gol görürken 1 maçta gole izin vermedi.