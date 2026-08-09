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PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir
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PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir

9.08.2026 13:31:00
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Cumhuriyet Spor
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PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe de önemli bir geliri kasasına koyacak.

PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Real Madrid'de Arda Güler, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Milli Futbolcu, son oynanan Ferencvaros karşılaşmasında 90 dakika sahada kalırken İspanyol basını da Arda'dan övgüyle bahsetti.

PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir

PSG'DEN DEV TEKLİF

Hazırlıklarına devam eden Real Madrid'de Arda Güler ile ilgili transfer iddiaları gündemde yer almayı sürdürüyor. İspanyol ekibine imza attıktan sonra ismi Avrupa'nın diğer dev kulüpleriyle anılan Arda Güler için yeni bir iddia gündeme geldi. 

PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir

Fichajes'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon Euro'luk ilk teklifini yaptı. PSG'nin 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve bu yaz önemli bir yatırım yapmaya hazır olduğuna vurgu yapıldı.

PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduktan sonra zamanla kadronun en önemli isimlerinden bir olduğuna dikkat çekilirken İspanyol ekibinin bu transferde iki konuyu değerlendireceği belirtildi. Habere göre bunlardan ilki Arda için ödenen bonservisten çok daha fazlasının kazanılabilecek olması, ikincisi ise takımdaki en önemli oyuncular arasında yer alması.

PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir

TEKLİF ARTABİLİR

Paris Saint Germain'in Real Madrid'den olumsuz bir yanıt alması durumunda daha yüksek bir bonservis bedelini önerecek yeterli maddi kaynağa sahip olduğu ifade edildi. Transferdeki sürecin Real Madrid'in kararına göre ve PSG'nin transfer döneminin sonlarında baskısını artırıp artırmayacağına bağlı olacağı kaydedildi.

PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir

FENERBAHÇE NE KADAR KAZANACAK?

Arda Güler'in transferinin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe de önemli bir geliri kasasına koyacak. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun Real Madrid'e transferinde KAP'a yaptığı bildirimde sözleşmede yüzde 20'lik bir transfer payı yer alacağını duyurmuştu. 

PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir

Fenerbahçe'den Arda Güler için yapılan açıklamada, “Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir” ifadeleri yer almıştı. 

PSG'den Arda Güler'e çılgın teklif: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir

Buna göre Fenerbahçe, Arda Güler için gündemdeki bonservis bedelinin ödenmesi durumunda 23 milyon Euro kazanacak. Bu tutar, ödenen bonservisin artması halinde yükselecek.

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