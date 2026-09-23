Cumhuriyet Gazetesi Logo
PSG'li Matvey Safonov'dan Aleksey Batrakov'a destek: 'Sabırlı olalım'

PSG'li Matvey Safonov'dan Aleksey Batrakov'a destek: 'Sabırlı olalım'

23.09.2026 18:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
PSG'li Matvey Safonov'dan Aleksey Batrakov'a destek: 'Sabırlı olalım'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain'in formasını giyen 27 yaşındaki Rus kaleci Matvey Safonov, sarı-kırmızılı takımın 21 yaşındaki Rus orta sahası Aleksey Batrakov'un performansı hakkında görüşlerini aktardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Paris Saint-Germain'in Rus kalecisi Matvey Safonov, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Aleksey Batrakov'a destek açıklamalarında bulundu. Deneyimli eldiven, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok daha iyi performans vereceğini söyledi.

"SABIRLI OLALIM"

Milli takım kampına katılan Matvey Safonov, “Öncelikle Batrakov'un Galatasaray'daki yerini bulması konusunda sabırlı olalım. Bence Galatasaray’da oynamaktan keyif alacaktır ve yeteneklerini gösterirse orada kendisine bir yer bulacaktır. Bundan eminim" dedi.

Image

"KENDİSİNİ KANITLAMASI GEREKİYOR"

Yıldız oyuncu sözlerine, "Galatasaray’ın kadrosuna baktım; orada yaratıcı oyuncular var. Orası da ilgisini çekiyordur. Şampiyonlar Ligi'nde onunla karşılıklı oynayacağız ama asıl önemli olan, o zamana kadar bu maçta oynayacağını kanıtlaması gerekiyor" ifadeleriyle son verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 27 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #galatasaray #paris saint-germain #Matvey Safonov #aleksey-batrakov

İlgili Haberler

Emrah Yaşar Avrupa Boks Şampiyonası'nda finalde: Türkiye'de bir ilk!
Emrah Yaşar Avrupa Boks Şampiyonası'nda finalde: Türkiye'de bir ilk! Milli boksör Emrah Yaşar, Avrupa Boks Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Alman sporcu Kevin Lebowski'yi 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Galatasaray'da görev değişikliği! Mehmet Cibara açıkladı...
Galatasaray'da görev değişikliği! Mehmet Cibara açıkladı... Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, voleybol ve kadın basketbol şubelerindeki görev değişikliklerini duyurdu.
Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez finale çıktı!
Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez finale çıktı! Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Rus sporcu Nadezhda Golubeva'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.