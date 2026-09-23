PSG'li Matvey Safonov'dan Aleksey Batrakov'a destek: 'Sabırlı olalım'

Paris Saint-Germain'in Rus kalecisi Matvey Safonov, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Aleksey Batrakov'a destek açıklamalarında bulundu. Deneyimli eldiven, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok daha iyi performans vereceğini söyledi.

"SABIRLI OLALIM"

Milli takım kampına katılan Matvey Safonov, “Öncelikle Batrakov'un Galatasaray'daki yerini bulması konusunda sabırlı olalım. Bence Galatasaray’da oynamaktan keyif alacaktır ve yeteneklerini gösterirse orada kendisine bir yer bulacaktır. Bundan eminim" dedi.

"KENDİSİNİ KANITLAMASI GEREKİYOR"

Yıldız oyuncu sözlerine, "Galatasaray’ın kadrosuna baktım; orada yaratıcı oyuncular var. Orası da ilgisini çekiyordur. Şampiyonlar Ligi'nde onunla karşılıklı oynayacağız ama asıl önemli olan, o zamana kadar bu maçta oynayacağını kanıtlaması gerekiyor" ifadeleriyle son verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 27 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.