PSG ligde siftah yaptı! Üç puanı Ferran Torres ile aldı...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Brest ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi Paris Saint-Germain 1-0 kazandı. Bu sonuçla PSG, Ligue 1'de bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
FERRAN TORRES İLE GÜLDÜ
PSG'ye galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ferran Torres kaydetti. Ousmane Dembele'nin asistinde fileleri havalandıran Ferran Torres, takımını erken dakikalarda öne geçirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Paris Saint-Germain, Brest deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte PSG puanını 5'e yükselterek ligde 8. sırada yer aldı. Brest ise 5 puanda kalarak 7. basamakta bulundu.