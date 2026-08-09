Cumhuriyet Gazetesi Logo
PSG, Lucas Digne transferini resmen açıkladı!

PSG, Lucas Digne transferini resmen açıkladı!

9.08.2026 22:12:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
PSG, Lucas Digne transferini resmen açıkladı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 33 yaşındaki Fransız oyuncu Lucas Digne'i renklerine bağladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Paris Saint-Germain, İngiltere'nin Aston Villa takımından Lucas Digne'i transfer etti.

PSG Kulübü, 33 yaşındaki Fransız sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransız basınında transferin 7 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

PSG'de 2013-2016 yıllarında da görev yapan Digne, Aston Villa'nın yanı sıra Lille, Roma, Barcelona ve Everton'da forma giydi.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Aston Villa'da 182 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol kaydetti.

Image

İlgili Konular: #psg #transfer #Lucas Digne

İlgili Haberler

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı!
Gençlerbirliği yeni sezon formalarını görücüye çıkarttı! Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.
Sarıyer, Muğlaspor'u iki gole geçti!
Sarıyer, Muğlaspor'u iki gole geçti! Sarıyer, TFF 1. Lig ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti.
Fatih Karagümrük'ü mağlup etti: Iğdır FK lige galibiyetle başladı!
Fatih Karagümrük'ü mağlup etti: Iğdır FK lige galibiyetle başladı! Iğdır FK, TFF 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.