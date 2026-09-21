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PSG, Marsilya deplasmanında hata yapmadı

PSG, Marsilya deplasmanında hata yapmadı

21.09.2026 00:00:00
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Cumhuriyet Spor
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PSG, Marsilya deplasmanında hata yapmadı

Ligue 1'in 5. haftasında PSG, deplasmanda Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

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Ligue 1'in 5. haftasında Marsilya ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Orange Velodrome'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 2-1 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada PSG, 66. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Marsilya, 72. dakikada Angel Gomes'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

PSG, 74. dakikada Marquinhos'un attığı golle yeniden öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Paris ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MARSILYA 10 KİŞİ KALDI

Marsilya'da Timothy Weah, 77. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip kalan bölümde mücadeleyi 10 kişi sürdürdü.

Bu sonuçla PSG ligde 5 maç sonunda 8 puana yükselirken, Marsilya 3 puanda kaldı.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında 27 Ocak 2027'de Galatasaray'ı Paris'te konuk edecek.

Sarı-kırmızılıların PSG deplasmanındaki mücadelesi, lig aşamasının 8. ve son haftasında oynanacak.

İlgili Konular: #psg #Fransa Ligue 1 #marsilya

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