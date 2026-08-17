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PSG'yi deviren Lens Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu!

PSG'yi deviren Lens Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu!

17.08.2026 00:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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PSG'yi deviren Lens Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu!

Lens, Fransa Süper Kupa finalinde karşılaştığı Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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Fransa Süper Kupa finalinde Lens ile PSG, Stade Bollaert-Delelis Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Lens, sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısında 32. dakikasında Thauvin ile bulduğu golle öne geçen Lens, devreye 1-0 üstün girdi.

Lens, 39. dakikada Antonio'nun gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı.

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PSG DE 10 KİŞİ KALDI

Maçın 87. dakikasında PSG'de Nuno Mendes, gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Lens, sahadan 1-0 galip ayrılarak Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.

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