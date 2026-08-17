PSG'yi deviren Lens Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu!

Fransa Süper Kupa finalinde Lens ile PSG, Stade Bollaert-Delelis Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Lens, sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.
Karşılaşmanın ilk yarısında 32. dakikasında Thauvin ile bulduğu golle öne geçen Lens, devreye 1-0 üstün girdi.
Lens, 39. dakikada Antonio'nun gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı.
PSG DE 10 KİŞİ KALDI
Maçın 87. dakikasında PSG'de Nuno Mendes, gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Lens, sahadan 1-0 galip ayrılarak Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.