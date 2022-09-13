PSG'de deprem etkisi yaratan sözleşmeler! Sadece Mauro Icardi değil...
Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi ile birlikte Julian Draxler, Laywin Kurzawa ve Gini Wijnaldum'un PSG'den ayrılık şartları Fransa'da gündem oldu.
Paris Saint-Germain'in yaz transfer döneminde kadrosundan kiralık olarak gönderdiği oyuncuların trasnfer şartları Fransa'da tepki topladı.
Sporx'in haberine göre; Galatasaray'a giden Mauro Icardi'nin maaşının yüzde 89'unu, Benfica'ya giden Julian Draxler'in maaşının yüzde 80'ini, Fulham'a giden Laywin Kurzawa'nın maaşının yüzde 60'ını, Roma'ya giden Gini Wijnaldum'un ise maaşının yüzde 40'ını PSG'nin ödeyeceği ortaya çıktı.
Haberin detayında, PSG'nin eski sportif direktörü Antero Henrique'nin kulüpten gönderilme nedeninin bu oyuncuların transferi ve ayrıca bu maaşların verilmesi olarak gösterildi.
Fransa'dan RMC Sport'un muhabiri Daniel Riolo, "PSG bu oyuncuları göndermek istedi ama daha iyi mali şartları bir türlü bulamadı. Onları neredeyse ücretsiz olarak çaresizce piyasaya sundular. Oyuncuları bedava piyasaya dağıttılar ve hala maaşlarını ödemeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.
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