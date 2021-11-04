PSG'de Fransızca konuşulmaması yönetimi rahatsız ediyor

04 Kasım 2021 Perşembe, 14:41

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de takımın yeterince Fransızca konuşmadığı ve baskın dilin İspanyolca olduğu endişeleri var.

Paris devi, dünya futbolunun en kültürlü takımlarından biri.PSG'nin 11 farklı ulustan oyuncusu var. Sonuç olarak, Parc des Princes'in soyunma odasında konuşulan en popüler dil İspanyolca haline geldi.

Teknik direktör Mauricio Pochettino'nun kendisi çok az Fransızca konuşuyor ve ekibine talimatları İspanyolca veya İngilizce olarak iletmeyi tercih ediyor.

Marca, PSG yöneticilerinin Fransızca eksikliği konusunda artan endişeleri olduğunu yazdı.

PSG, oyuncuların Paris'e geldikten sonra yerel dili öğrenmesini zorunlu hale getirmişti, ancak bu artık isteğe bağlı ve çok az oyuncu bu fırsatı değerlendiriyor.

Marca'ya göre, Fransa'nın tartışmasız en büyük yıldızı Mbappe, İspanyolca veya İngilizce konuşmaya çalışıyor. Lionel Messi ve yeni gelen Nuno Mendes ise Fransızca bilmiyor.



