PSV'den Ajax derbisi öncesi altı gollü galibiyet

Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında PSV, Utrecht'e konuk oldu.
Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı PSV, 6-1'lik farklı bir skorla kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ruben van Bommel, 45 ve 88. dakikalarda Guus Til, 76. dakikada Mauro Junior, 86. dakikada Sven Mijnans ve 90+3. dakikada Sergino Dest kaydetti.
Utrecht'in tek golü ise 6. dakikada Artem Stepanov'dan geldi.
Bu sonucun ardından PSV puanını 10'a yükseltirken, Utrecht 1 puanda kaldı.
Eredivisie'nin gelecek haftasında PSV, Ajax'a konuk olacak. Utrecht ise sahasında Go Ahead Eagles'ı ağırlayacak.