Puan kayıplarının ardından İsmail Kartal'dan kadroda değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında gelen puan kayıpları sonrası Eyüpspor karşısında, kadro ve sistemde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, İsmail Kartal, Eyüpspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekecek.

Deneyimli çalıştırıcının orta sahada İsmail Yüksek-Guendouzi-Kante üçlüsünü de bozacağı belirtildi. Öte yandan son zamanlarda süre alamayan Dorgeles Nene'ye daha fazla sorumluluk verilecek.

Fenerbahçe'de en dikkat çekici değişikliğin ise ileri uçta olması bekleniyor. İsmail Kartal'ın ilk kez Lukaku ve Vedat Muriqi'i aynı anda ilk 11'de kullanmayı planladığı öne sürüldü.