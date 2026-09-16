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Puan kayıplarının ardından İsmail Kartal'dan kadroda değişiklik

Puan kayıplarının ardından İsmail Kartal'dan kadroda değişiklik

16.09.2026 09:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Puan kayıplarının ardından İsmail Kartal'dan kadroda değişiklik

Peş peşe gelen puan kayıpları sonrası Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. İsmail Kartal'ın Eyüpspor maçının kadrosunda radikal değişiklikler yapacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında gelen puan kayıpları sonrası Eyüpspor karşısında, kadro ve sistemde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, İsmail Kartal, Eyüpspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekecek. 

Deneyimli çalıştırıcının orta sahada İsmail Yüksek-Guendouzi-Kante üçlüsünü de bozacağı belirtildi. Öte yandan son zamanlarda süre alamayan Dorgeles Nene'ye daha fazla sorumluluk verilecek.

Fenerbahçe'de en dikkat çekici değişikliğin ise ileri uçta olması bekleniyor. İsmail Kartal'ın ilk kez Lukaku ve Vedat Muriqi'i aynı anda ilk 11'de kullanmayı planladığı öne sürüldü.

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