PUBG Mobile'da en büyük kupa Türkiye'nin

Dünyanın farklı bölgelerinden 32 takımın mücadele ettiği 2026 PUBG MOBILE World Cup (PMWC), Türkiye’nin küresel PUBG MOBILE sahnesindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. 6–16 Ağustos tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilen ve 3 milyon doların üzerinde ödül havuzuna sahip organizasyonda Türkiye; S2G Esports, ULF Esports, IDA Esports ve Gaming Stars ile temsil edildi.

S2G Esports, ULF Esports ve IDA Esports’un Büyük Finaller’e yükselmesiyle Türkiye, dünyanın en iyi 16 takımı arasına üç temsilci sokmayı başardı. Üç gün boyunca 18 maçın oynandığı Büyük Finaller’in sonunda S2G Esports 154 puanla zirveye çıkarak 2026 PUBG MOBILE World Cup şampiyonu oldu.

S2G ESPORTS DÜNYA SAHNESİNDE ŞAMPİYONLUK MİRASINI BÜYÜTÜYOR

S2G Esports’un Paris’te kazandığı şampiyonluk, yalnızca 2026 PUBG MOBILE World Cup’ın zirvesine çıkmakla kalmadı; takımın yıllara yayılan küresel başarı hikâyesine de yeni bir sayfa ekledi. 2022 PUBG MOBILE Global Championship’i kazanarak Türkiye’ye PUBG MOBILE tarihindeki en büyük uluslararası başarılardan birini getiren S2G Esports, dört yıl sonra bir kez daha dünya şampiyonluğu kupasını kaldırarak küresel rekabetin en güçlü takımları arasındaki yerini pekiştirdi.

Bu kez kupaya uzanan kadroda Faruk “HamsiG” Hamsici, Alp “Solkay” Ayyıldız, Erman “Kamikaze” Topal ve Berkay “Lost” Yılmaz yer aldı. 2022’de S2G Esports ile dünya şampiyonluğu yaşayan kadronun da parçası olan HamsiG, Paris’teki zaferle aynı organizasyon çatısı altında ikinci kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. Böylece HamsiG, S2G Esports’un iki farklı şampiyonluk dönemi arasındaki bağı kurarken; Solkay, Kamikaze ve Lost ile birlikte takımın yeni zafer hikâyesinin başrol oyuncularından biri oldu. Kamikaze ve Lost ise Paris’te kariyerlerinin ilk kupasını dünya şampiyonluğu sahnesinde kaldırdı.

14–16 Ağustos tarihleri arasında oynanan Büyük Finaller’de 16 takım dünya şampiyonluğu için karşı karşıya geldi. S2G Esports, 18 maç boyunca sergilediği performansla 3 Winner Winner Chicken Dinner (WWCD), 89 eleme puanı ve toplam 154 puana ulaşarak turnuvayı ilk sırada tamamladı. Güney Kore temsilcisi Nongshim RedForce ikinci, Moğolistan temsilcisi Aurora Gaming ise üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonluğuyla birlikte turnuvadan toplam 555 bin dolar ödülle ayrılan S2G Esports, Esports World Cup Club Championship için de ayrıca 1.000 puan kazandı. Paris’teki zaferle 2022 PMGC ve 2026 PMWC kupalarını aynı kulüp çatısı altında buluşturan S2G Esports, yalnızca Türkiye’nin uluslararası PUBG MOBILE başarılarına bir yenisini eklemekle kalmadı; PUBG MOBILE tarihinin en büyük takımları arasında anılma iddiasını da güçlendirdi.

BÜYÜK FİNALLER’DE 16 TAKIMIN ÜÇÜ TÜRKİYE’DEN

Türkiye, 2026 PUBG MOBILE World Cup’a dört takımla katıldı. S2G Esports’un yanı sıra ULF Esports ve IDA Esports da Büyük Finaller’e yükselerek dünyanın en iyi 16 takımı arasına girmeyi başardı. Böylece final aşamasında mücadele eden 16 ekibin üçü Türkiye temsilcilerinden oluştu.

ULF Esports, Büyük Finaller’de oynadığı 18 maç sonunda 99 puan topladı. Final karşılaşmalarında bir WWCD elde eden ekip, turnuvayı 11’inci sırada tamamladı ve toplam 92 bin dolar ödül kazandı. IDA Esports ise Büyük Finaller’i 69 puanla 16’ncı sırada tamamladı. Türkiye’yi final aşamasında temsil eden üçüncü ekip olan IDA Esports, turnuvadan toplam 90 bin dolar ödülle ayrıldı.

Türkiye’nin turnuvadaki dördüncü temsilcisi Gaming Stars ise Grup Aşaması’nın ardından organizasyona veda etti. Gaming Stars, 2026 PUBG MOBILE World Cup’tan toplam 20 bin dolar ödül kazandı.

32 TAKIM ÜÇ AŞAMADA MÜCADELE ETTİ

2026 PUBG MOBILE World Cup; Grup Aşaması, Hayatta Kalma Aşaması ve Büyük Finaller olmak üzere üç ana aşamada gerçekleştirildi. Grup Aşaması’nda 32 takım, 16’şar takımdan oluşan iki grupta mücadele etti. Gruplarını ilk beş sırada tamamlayan toplam 10 takım doğrudan Büyük Finaller’e yükselirken, altıncı ile 13’üncü sıralar arasında yer alan ekipler kalan final biletleri için Hayatta Kalma Aşaması’nda karşı karşıya geldi. Gruplarını son üç sırada tamamlayan takımların turnuvaya veda etmesinin ardından Büyük Finaller’de mücadele edecek 16 ekip belli oldu.

Turnuvanın ilk üç sırasındaki ekiplerden S2G Esports 555 bin dolar, Nongshim RedForce 293 bin dolar, Aurora Gaming ise 210 bin dolar ödül kazandı.

YÜKSELEN YILDIZLAR İLE DÜNYA SAHNESİNE İLK ADIM

PUBG MOBILE, birçok önemli turnuvaların yanı sıra ülke çapında düzenlediği 'Yükselen Yıldızlar' projesiyle Türk esporunun yeni nesil yeteneklerini keşfediyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki genç oyuncuları desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje, espor heyecanını ülkenin farklı şehirlerine taşıyor. Profesyonel oyuncu olma hayali kuran gençler için amatör turnuvalar, mentorluk destekleri ve kendilerini geniş kitlelere gösterme fırsatı sunan etkinlik, aynı zamanda bu yerel takımlara doğrudan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nda (PMGC) mücadele etme kapısını aralıyor. S2G Esports'un elde ettiği tarihi PMWC zaferinin ivmesini de arkasına alan Yükselen Yıldızlar, yetenekli Türk gençlerinin küresel espor arenasına adım atması için güçlü bir temel hazırlıyor.

Yükselen Yıldızlar Türkiye Turu Takvimi:

12 Eylül: İstanbul

18 Eylül: İzmir

20 Eylül: Ankara

24 Eylül: Adana

27 Eylül: Gaziantep

2 Ekim: Erzurum

4 Ekim: Samsun