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Qinwen Zheng ile Mirra Andreeva ABD Açık'ta çeyrek finale çıktı!

Qinwen Zheng ile Mirra Andreeva ABD Açık'ta çeyrek finale çıktı!

7.09.2026 21:40:00
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Qinwen Zheng ile Mirra Andreeva ABD Açık'ta çeyrek finale çıktı!

Çinli raket Qinwen Zheng ve Rus tenisçi Mirra Andreeva, ABD Açık'ın üçüncü turuna eşleştikleri rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi.
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Çinli Qinwen Zheng ve Rus Mirra Andreeva, çeyrek finale çıktı.

New York kentindeki turnuvanın 9. gününde 2022 ABD Açık şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek (8), tek kadınlar 4. tur mücadelesinde Çinli Qinwen Zheng ile karşılaştı.

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Qinwen Zheng

ANDREEVA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Rakibini 7-5 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenen Zheng, adını son 8 isim arasına yazdırdı. Zheng'in çeyrek finaldeki rakibi, Naomi Osaka-Elena Rybakina maçının galibi olacak.

Fransa Açık'ın son şampiyonu Mirra Andreeva (5) ise Avusturyalı Anastasia Potapova (24) karşısında 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) galip gelerek yoluna devam etti. Andreeva, çeyrek finalde Iva Jovic-Coco Gauff maçının galibiyle eşleşecek.

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