Rachid Ghezzal 'Son arzum' ile paylaştı beğeni yağdı!
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve taraftarlara mesaj yolladı.
Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisindeki etkinliğiyle taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ghezzal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ghezzal, el ele tutuşan iki Beşiktaşlı taraftarın fotoğrafını paylaştı. Taraftarların Ghezzal ve Rosier formasını giymiş olması ise dikkati çekti.
TARAFTARLARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Öte yandan Ghezzal'ın paylaşımında sanatçı Nilüfer'in Son Arzum adlı şarkısını kullanması siyah-beyazlı taraftarların da beğenisini kazandı.
Derbi maçta 72. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal'ın Giresunspor maçında oynaması için ise seferberlik ilan edildi. Ismael, Cezayirli futbolcuya çok güveniyor.
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