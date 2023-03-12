Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 15:38

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 15:38

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Sporx'in haberine göre, siyah-beyazlılarda ağrıları bulunan Rachid Ghezzal için teknik direktör Şenol Güneş, kulüp doktorlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Rachid Ghezzal

ANTALYASPOR MAÇINDA KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Bu görüşmenin ardından Ghezzal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkartıldı.

Cezayirli yıldız, Antalyaspor karşılaşmasında da ısınmaya çıkmış ardından sakatlanarak mücadelede forma giyememişti.