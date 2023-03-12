Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın kadrodan çıkartıldığı kaydedildi.
Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Sporx'in haberine göre, siyah-beyazlılarda ağrıları bulunan Rachid Ghezzal için teknik direktör Şenol Güneş, kulüp doktorlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Rachid Ghezzal
ANTALYASPOR MAÇINDA KADRODAN ÇIKARILMIŞTI
Bu görüşmenin ardından Ghezzal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkartıldı.
Cezayirli yıldız, Antalyaspor karşılaşmasında da ısınmaya çıkmış ardından sakatlanarak mücadelede forma giyememişti.
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