Rafa Silva, Sofyan Amrabat, Kerem Aktürkoğlu... Galatasaray'dan transfer açıklaması!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 14:39

Güncelleme: 10.06.2024 - 14:39

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk hakkında görüşlerini aktaran Buruk, transfere ilişkin önemli sözler sarf etti.

Tecrübeli hoca, transferde adı Galatasaray ile anılan Faslı oyuncu Sofyan Amrabat ile Portekizli futbolcu Rafa Silva hakkında konuştu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Geçen seneki en büyük hedeflerden biri Şampiyonlar Ligi'ydi. Kadro sayımızı yüksek tuttuk, kaliteyi yüksek tuttuk, yarışmacı olduğumuzu göstermek istedik. Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar çok zorlanmıştır ligde, ilk 3'e bile giremediler. Hem Şampiyonlar Ligi'nde son maça taşıdık, oynadığımız oyun çok değerliydi. Galatasaray genlerine yakışır bir oyun oynadık. Tüm takımlara karşı oynadığımız dominant oyun, kazanamasanız bile kazandığımızı gösterdik. Ligde de tarihi bir rekor kırdık. Bu rekorun başında olan benim, tabii ki teknik adamlar için kazanınca ön plana çıkarırlar ama kaybedince daha çok ön plana çıkarırlar. Başarıyı paylaşan, başarısızlığı sahiplenen biriyim. En büyük pay oyuncularda. Başkanımız, yönetimimiz bizi destekledi, çok değerliydi."

"ŞAMPİYON OLMADAN KUTLAYANLAR VAR"



"Her şeyden değerlisi taraftarımızdı. Özellikle iç saha performansımız muhteşemdi. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bizi karşılayan, otele götüren, gece 2-3'e kadar bekleyen taraftarlarımız var. Galatasaray için her şeyi yapabilecek taraftarımız var. Konya maçına gidişimizi unutamayacağım. Korkudan öldüm, insanlar canları pahasına otobüsün önüne geçtiler. Bu başarıda onların payı çok büyük. Birlikte başardık 102 puanı, 17 maçlık galibiyet serisi. Birçok alanda rekor kırdık. Rekorlara doyamadık, topu en çok direkten dönen takım olduk. İyi mi kötü mü bilmiyorum da bir rekor da öyle kırdık."

"Geçen sene özelinde inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye 99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız deseler inanmazlardı. Hep daha iyisini yapabilecek bir takım var, Galatasaray. İki takım da başarılı oldu. Bir takım ikinci olduğu için başarısız değil. İki takım da çok başarılı oldu. Hakkını vermek gerek. Burada özellikle Galatasaray'ın ruhunda olan, Galatasaray hep kazanan takımdır. Bu tip son virajları çok konsantre döner. Hep mayıslar bizimdir dedik, mayıslar bizim oldu. Seneye de mayıslar bizim olacak. Tüm kalbimle inanıyorum."

"Dediğim gibi, mayısı bitirdik, kutlamaları da bitirdik. Şunu da net anlamak lazım, Galatasaray bir sene önce de şampiyon oldu. Bir sonraki sene şampiyon olduğunuzda kutlamalar yine oluyor ama aynı heyecanda ve uzunlukta olmuyor. Kutlamadan çok, şampiyonluğu seven bir takımız. Şampiyonluk, mutluluk çok önemli ama her şey insani. Geliyor, kazanıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz, belli bir şeyden sonra rutine dönüşüyor. Çok uzun sene şampiyon olmayan takım olsa çok daha farklı olur. Şampiyon olmadan da kutlayanları görüyorsunuz. Şampiyonluğu kutlamak ilk gün önemli ama sonra oyuncular tatile gidiyor, milli oyuncular farkına varmadan milli takıma gittiler. Biz transfer çalışmalarına başladık."

"YÜZDE 50'YLE GOL KRALI OLDU"

"Bu sene Mourinho ve Van Bronckhorst gibi iki iyi hoca geldi. Abdullah Avcı da var. Tekrar şampiyon olmak, rakiplerimize karşı, herkes iyi transfer dönemi geçirmek isteyecek. Bu kadar iyi hocanın olduğu lig, geçen senenin üstünde olacak. Geçen sene özelinde çok daha fazla değişiklik oldu kadroda, Angelino gibi önemli bir sol bek aldık. Güvendiğimiz bir oyuncuydu. Adaptasyon süreci bazen sağlayamıyor. Ofansif olarak tabii ki onun ofansif gücünden katkı almak istedik. Defansif anlamda ise ofansif gücüyle kapatmak istedik ama iki taraf da istediğini tam bulamadı, ayrılmak zorunda kaldık. Sağ bekte Sacha Boey'in gidişi aniydi, hazırlıksızdık. Her zaman bir şeyler düşünüyorsunuz ama devre arası transfer zor oluyor. Kimse iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Genel olarak iyi yönettik. Bu süreçleri doğru şekilde geçtik. Orada da bize Barış Alper, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu gibi üç tane joker isim çok yardımcı oldu. Her mevkiyi kapattılar, en iyisini yapmaya çalıştılar. Denemelerimiz başarılı oldu. Bu da o süreçte de hiç etkilenmeden ligdeki galibiyet serimiz devam etti. 17 maçlık galibiyet serisi içinde takım içindeki oyuncuların önemli destek vermeleri yer alıyor. Genel olarak zor bir seneydi. Transferler, gelen, giden... Icardi, Beşiktaş maçındaki sakatlığından sonra sezon sonuna kadar yüzde 50'siyle oynadı, gol kralı oldu. Ziyech sakattı, döndü, son bölüme etki etti. Çok iyi oyuncularımız vardı. Bazılarını yüzde 100, bazılarını daha az kullandık."

"MOURINHO SÜRPRİZ BİR KARAKTER"

"Mourinho ile tanışıklığım yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak biri. Çok büyük ses getirdi. Genel olarak ülke futbolu önemli. Benim için karşı takımın hocası çok fark etmiyor. Geçen sene de aynı şekilde. Rakibiniz 99 puan toplamış, siz 102 puan topladınız. Önemlisi siz ne yapacaksınız? Biz buna odaklanacağız, başka bir şeye odaklanmayız. 2 sene önce de Jorge Jesus çok önemli. Bu liglerde çok başarılı olmuş hocaydı. Türkiye seviyesindeki liglerde çok başarılıydı. Ona karşı da aynı şeyi düşündük. Biz ne yapacağız, kaç puan toplayacağız? Biz kendi takımımıza odaklandıktan sonra... Tabii önemli ve 4 takım arasında yarış olacak. Her takım ön plana çıkmak isteyecek. Amacım kendi oyunumuza odaklanmak. Mourinho özelinde, uzun yıllar şampiyonluğa oynamış takımda çalışmadı. Onun için de önemli deneyim olacak. Yeni ülke, yeni takım... Avrupa'da 2 final oynadı. Son 5 seneye bakınca Avrupa'da önemli başarısı var. Lige önemli bir hava getirecek. Ne diyelim, önemli ve sürpriz bir karakter. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Ülke için önemli bir transfer oldu. Soruları da kısa tutarsak..."

"4 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"



"Ben karakter olarak Sergio'yu da çok sevdim, Gomis gibi. Ufak tefek tepkileri olabilecek bir oyuncuydu. Büyük bir şey yaşamadık aslında. O anda takım içerisinde vermem gereken tepkiyi veriyordu. Bir süre bizle olmadı. Sezonun son maçında oynadı. Orta sahada çok fazla oyuncumuz vardı. Kerem Demirbay ikinci yarı önemli performans sergiledi. Berkan geldikten sonra iyi oynadı. Ndombele, Eyüp vardı. Kaan'ı kullandık. Belli oyunculara süre gelmedi. Sergio'yu çok severim, değer veririm. Ufak tefek duygusal tepkiler olabiliyor. Doğru şekilde yönetip örnek verecek şeyleri göstermeniz gerekiyor."

"Her takviye tutmuyor tabii. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi oynayacağımız için kadroyu çok geniş tutmak istedik. Mesela Barış Alper bu sene her maçta oynadı. Zaha, Ziyech zaman zaman oynamadı, Kerem Aktürkoğlu genelde oynadı. Köhn ve Sanchez forma giydi. İlk başta 4 tane oyuncu düşünüyoruz. Direkt olarak katkı alacağımız isimler alacağız. Mauro Icardi gibi çok önemli bir oyuncumuz var. Hem onunla hem de onsuz oynayabilecek bir oyuncu da arıyoruz. Geçen seneki Bakambu örneği gibi."

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Kerem Aktürkoğlu'nun iki şampiyonlukta da önemli katkısı var. Transferle ilgili Kerem'in ne istediği, Galatasaray'ın ne istediği önemli olacak. Benim hoca olarak isteğim tabii ki takımda kalması. Galatasaray olarak gelecek tekliflere bakacağız."

"Bizim oyuncu satma niyetimiz yok. Oyuncu alma niyetimiz var. Davinson ile Nelsson neden bu kadar konuşuluyor anlamıyorum. Bizim oyuncu alma niyetimiz var. Tabii ki Boey gibi 30-35 milyonluk bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Davinson, Abdülkerim ve Nelsson bizim için çok değerli. Davinson'u almasak sadece Nelsson ve Abdülkerim ile ligi bitiremezdik. 3 oyuncu da bizimle devam edecek."

"ÖNCELİK SAĞ BEK, SONRA ORTA SAHA, FORVET"

"Lig daha yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek çok zor bir şey. Çok istiyorsunuz oyuncuyu ama oyuncu Türkiye'ye gelmek istemiyor. Bir de Suudi Arabistan var tabii... Oyunculara gelen astronomik rakamlar bizim için transferleri zorlaştırdı. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz, en önemlisi oyuncuları kampa yetiştirmek. En iyi oyuncuları almak istiyoruz. Kimse merak etmesin. En büyük önceliğimiz sağ bek, şu anda sağ bekimiz yok. Orta saha ve forvet de düşünüyoruz ama öncelik sağ bek."

AMRABAT VE RAFA SİLVA AÇIKLAMASI

"Amrabat ile görüşmedim. Geçen sene görüşmüştüm, son anda Manchester United'a gitti. Önemli bir oyuncu, Avrupa'da fiyatlar uçtu. Kimi sorsanız 20-25-35... Oyuncu fiyatları 2-3 katına çıktı şu anda."

"Rafa Silva serbest olduğu için çok fazla talibi var ve astronomik rakamlar isteniyor. Şu anda kesinlikle bizim gündemimizde değil."