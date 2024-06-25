Rafa Silva transferinde sona doğru: Beşiktaş resmen paylaştı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Rafa Silva'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Rafa Silva'nın İstanbul'a gelişini duyurdu.
Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından ikinci transferini Rafa Silva ile yapmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferini bitirdi. Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Portekizli futbolcu, Türkiye'den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Rafa Silva, bu akşam İstanbul'a gelecek.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Portekiz'den O'Jogo'da Beşiktaş - Rafa Silva için yer alan haberde anlaşma şartlarına da yer verildi. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın Silva'ya 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro yıllık ücret önerdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca 3 yıla yayılmış şekilde 10 milyon euro imza parası olduğu öne sürüldü.
KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEK
Beşiktaş'ta Rafa Silva ile görüşmeleri Hüseyin Yücel'in yürüttüğü hatırlatıldı ve Yücel'in söz konusu rakamların bir kısmını kendi cebinden ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a inmesi beklenen Rafa Silva için sosyal medya hesabından Kartal ve Uçak emojileri paylaştı. Siyah-beyazlılar daha sonra ise Hüseyin Yücel ile birlikte Rafa Silva'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı.
RAFA SILVA'NIN SEZON PERFORMANSI
Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.
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