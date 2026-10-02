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Rafael Leao'dan '7' numara için açıklama

Rafael Leao'dan '7' numara için açıklama

2.10.2026 10:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Rafael Leao'dan '7' numara için açıklama

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, milli takımının Danimarka ile oynadığı maçın ardından 7 numaralı formayı giymesiyle ilgili konuştu.

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Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının ardından Portekiz'de 7 numaralı formayı aldı. 27 yaşındaki futbolcu, 4-2 kazanılan Danimarka maçında 7 numara ile mücadele etti.

Danimarka maçının ardından konuşan Rafael Leao, "Cristiano Ronaldo benim için bir idol, çocukluk idolüm. 7 numara benim için özel bir anlam taşıyor, çocuklarımın doğum tarihi ile aynı. Sadece bu formaya saygı göstermeye ve takım arkadaşlarımla birlikte maçın keyfini çıkarmaya çalıştım. Bence en önemlisi, iyi oynamamız ve kazanmamızdı" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili gelen soruya cevap veren Rafael Leao, "Bu bizi ilgilendirmeyen bir konu. Bir takım olduğumuzu gösterdik. Eminim ki o da evinde galibiyetten dolayı mutlu olmuştur" diye konuştu.

Portekizli futbolcu, "En önemli şey takımdır. Üç puan daha kazandık. Grupta lideriz. Şimdi dinlenme ve pazartesi günü Norveç ile oynayacağımız maça hazırlanma zamanı" sözlerini sarf etti.

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