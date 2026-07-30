Spor basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe sol kanat transferi için Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor. Bu transferde sarı lacivertlilerin rakiplerinden biri ise Galatasaray oldu. Peki, Rafael Leao kimdir? Rafael Leao Türkiye'ye mi transfer olacak? Rafael Leao kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Rafael Leao hangi mevkide oynuyor?

RAFAEL LEAO KİMDİR?

Tam adı Rafael Alexandre da Conceição Leão olan futbolcu, 10 Haziran 1999 tarihinde Portekiz'in Almada şehrinde dünyaya geldi. Angola asıllı bir babanın ve São Tomé ve Príncipe asıllı bir annenin çocuğu olan Leao, Portekiz vatandaşlığına sahiptir ve 27 yaşındadır. Boyu 1.88 m olan Leao 80 kilodur. Sol kanat / forvet mevkisinde oynamaktadır.

RAFAEL LEAO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol yolculuğuna genç yaşta başlayan Rafael Leao, altyapı eğitiminden Avrupa'nın zirvesine uzanan parlak bir kariyer inşa etti:

Sporting CP (Altyapı ve A Takım)

Futbola Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting altyapısında başladı. 2017-2018 sezonunda A takıma kadar yükseldi.

Lille (Fransa)

2018 yazında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer oldu. Burada gösterdiği çıkışla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

AC Milan (İtalya)

2019 yılında 35 milyon avro bonservis bedeliyle AC Milan'a imza attı. 2021-2022 sezonunda Milan'ın uzun yıllar sonra elde ettiği Serie A Şampiyonluğu'nda başrol oynayarak Serie A'da Sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. İtalyan ekibinde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Leao, hücum hattının en önemli kozu konumundadır.