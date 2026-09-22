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Rafael Leao'ya sert eleştiri: 'Tatile çıkmış gibi'

Rafael Leao'ya sert eleştiri: 'Tatile çıkmış gibi'

22.09.2026 10:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Rafael Leao'ya sert eleştiri: 'Tatile çıkmış gibi'

Sierra Leone Milli Takımı'nın eski futbolcusu Michael Lahoud, Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildiği mücadelede gösterdiği performans nedeniyle Rafael Leao'yu sert sözlerle eleştirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Sierra Leone Milli Takımı'nın eski oyuncusu Michael Lahoud, sarı-kırmızılıların aldığı 4-0'lık mağlubiyette sergilediği performans nedeniyle Rafael Leao'yu eleştirdi.

Leao, Trabzonspor'un Muhammed Salah'ın hat-trick'iyle Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına istediği katkıyı sağlayamadı.

Lahoud, karşılaşmanın ardından Leao'nun performansından memnun kalmadığını belirtirken, Portekizli yıldızın mücadelede yeterli tutku ve isteği göstermediğini savundu.

"SANKİ TATİLE ÇIKMIŞ GİBİ"

Lahoud, CBS Sports Golazo'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tutku eksikliğini en fazla ortaya koyan bir oyuncu vardı, o da Rafael Leao. Haftada 288 bin Euro kazandığını tekrar hatırlayalım. Böyle bir performans sergilemek kabul edilemez. Burası küçük bir kulüp değil, büyük bir kulüp. Sanki tatile çıkmış gibi görünüyor. Rafael Leao, 22 yaşındaki Portekiz U21 Milli Takımı oyuncusu Noah Saviolo karşısında tamamen etkisiz kaldı. Leao'nun bugün kendine gelmesi gerekiyor çünkü futbol acımasız olabilir. Bu, kariyerini yeniden canlandırması için son şanslarından biri olabilir."

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #Rafael Leao

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