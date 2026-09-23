Rafael van der Vaart'tan Leroy Sane övgüsü

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Hollanda-Almanya maçı öncesi Bild'e açıklamalarda bulundu.

Rafael van der Vaart, Galatasaray forması giyen Leroy Sane'de Kylian Mbappe potansiyeli olduğu fakat bu potansiyelin bir türlü ortaya çıkmadığını belirtti.

"MBAPPE KALİTESİ VAR AMA ORTAYA ÇIKARAMIYOR"

Hollandalı eski futbolcu "Hangi Alman milli futbolcunun Hollanda vatandaşlığına geçmesini isterdi?" sorusuna, "Leroy Sane. Ve sonra, yardımcı antrenör olarak, onu her gün uyarırdım. Çocukta Kylian Mbappe'nin kalitesi var, ama sonunda ortaya çıkmıyor ve bu bazen beni neredeyse kızdırıyor. Düşünüyorsunuz ki korkak gibi oynuyor, ama çok büyük potansiyeli var" yanıtını verdi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray kariyerinde 50 maça çıkan Alman yıldız, 7 gol 9 asistlik performans sergiledi.