Rakip soyunma odasına gitti: Merih Demiral'dan kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Suudi Arabistan Pro Lig'inde formasını giydiği Al-Ahli, Al-Qadsiah deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşma ev sahibi ekibi Al-Qadsiah'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay ise gündem oldu.

MERİH DEMİRAL İLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTILAR Al-Qadsiah'ın sosyal medya hesabından Merih Demiral'la ilgili, "Her zamanki gibi, yenilginin acısını onun hesabında buluyorsun" ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yapıldı.

Demiral, karşılaşma sonrası Al Qadsiah sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili yapılan alaycı paylaşıma tepki gösterdi ve rakip takımın soyunma odasına gitti.