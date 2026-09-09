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Rakip soyunma odasına gitti: Merih Demiral'dan kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki
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Rakip soyunma odasına gitti: Merih Demiral'dan kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki

9.09.2026 16:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Rakip soyunma odasına gitti: Merih Demiral'dan kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Merih Demiral'ın forma giydiği Al-Ahli, Al-Qadsiah'a mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Al-Qadsiah'ın resmi hesabından yapılan paylaşım milli futbolcunun tepkisini çekti. 28 yaşındaki savunmacı karşılaşma sonrası rakip takımın soyunma odasına gitti.

Rakip soyunma odasına gitti: Merih Demiral'dan kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Suudi Arabistan Pro Lig'inde formasını giydiği Al-Ahli, Al-Qadsiah deplasmanına konuk oldu.

Rakip soyunma odasına gitti: Merih Demiral'dan kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki

Karşılaşma ev sahibi ekibi Al-Qadsiah'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Rakip soyunma odasına gitti: Merih Demiral'dan kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki

Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay ise gündem oldu.

Rakip soyunma odasına gitti: Merih Demiral'dan kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki

MERİH DEMİRAL İLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTILAR

Al-Qadsiah'ın sosyal medya hesabından Merih Demiral'la ilgili, "Her zamanki gibi, yenilginin acısını onun hesabında buluyorsun" ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yapıldı.

Rakip soyunma odasına gitti: Merih Demiral'dan kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki

Demiral, karşılaşma sonrası Al Qadsiah sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili yapılan alaycı paylaşıma tepki gösterdi ve rakip takımın soyunma odasına gitti.

Rakip soyunma odasına gitti: Merih Demiral'dan kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma sert tepki

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Bu gelişmenin ardından ev sahibi ekip, paylaşımı kaldırdı.

İlgili Konular: #Merih Demiral #Paylaşım #soyunma odası #Al-Ahli

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