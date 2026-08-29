RAMS Park'ta 5 gollü düello: Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelerek mağlup etti

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Göztepe, 16. dakikada Novatus Miroshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Davinson Sanchez'in 33. dakikada Davinson Sanchez ile attığı golle devreye 1-1 gitti.

Galatasaray, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle durumu 3-1 yaptı.

Göztepe'de Juan, 65. dakikada maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

OSIMHEN 5 GOLE ULAŞTI

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig'de 3 hafta sonunda 5 gole ulaştı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 7 puana ulaştı ve Süper Lig'de averajla liderliğe yükseldi. Göztepe, 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin gelecek haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 3-2 Göztepe

90' Galatasaray'da Lucas Torreira yerine Lesley Ugochukwu oyuna girdi.

82' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Yunus Akgün oyundan çıkarken, Eren Elmalı mücadeleye dahil oldu.

79' Göztepe'de Henrique'nin yerine Bekir Böke oyuna girdi.

74' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği birden yapıldı. Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken, Wilfried Singo ve Leroy Sane mücadeleye dahil oldu.

68' GOL İPTAL | Roland Sallai'nin ortasında Osimhen inanılmaz yükselerek topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem Mehmet Türkmen, Osimhen'in pozisyonunu ofsayt olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.

65' GOL | Arda Kurtulan'ın taçtan gönderdiği uzun top savunmadan sekti ve bir anda Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

63' GOL | Topun başına geçen Victor Osimhen, kaleciyle topu farklı köşelere gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

62' PENALTI | VAR incelemesinin ardından Galatasaray penaltı kazandı.

55' GOL | Osimhen, gelen topu topukla ceza sahasındaki Sara'ya bıraktı. Sara'nın yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

46' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Abdülkerim Bardakcı oyundan çıkarken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Aleksey Batrakov ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

45' Mücadelede ilk yarı sona erdi.

33' GOL | Sallai'nin duran toptan ceza sahasına gönderdiği top, Göztepe savunmasına çarparak Davinson Sanchez'e geldi. Sanchez'e de çarpan meşin yuvarlak yön değiştirerek ağlarla buluştu.

16' GOL | Kullanılan köşe vuruşunda Henrique topu arka bölgeye indirdi. Miroshi gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.