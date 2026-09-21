Randal Kolo Muani'den Juventus'a kötü haber!

Juventus'ta Kolo Muani'nin durumu belli oldu. Fransız forvetin ayak parmağının kırıldığı ve ameliyat kararının verildiği öğrenildi.

İtalyan Tuttosport'un haberine göre, Kolo Muani'nin sahalara dönüşü için 11 Ekim'de oynanacak Cagliari karşılaşması hedefleniyor.

CAGLIARI MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Uzun milli ara nedeniyle Juventus cephesinde Kolo Muani'nin sakatlığı konusunda ciddi bir endişenin olmadığı aktarıldı.

Haberde üç haftalık milli aranın, Fransız futbolcunun iyileşme sürecini daha rahat geçirmesine imkan sağlayacağı ifade edildi. Beklenmedik bir gelişme yaşanmaması halinde Kolo Muani'nin Cagliari maçına hazır olması bekleniyor.

5 OYUNCU AMELİYAT EDİLDİ

Kolo Muani, ağustos ayı sonundan bu yana ameliyat olacak beşinci Juventus oyuncusu olacak.

Daha önce Kenan Yıldız, Khephren Thuram, Manuel Locatelli ve Kamil Grabara sakatlıkları nedeniyle ameliyat edildi.