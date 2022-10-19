Rangers'tan Rıdvan Yılmaz için transfer açıklaması!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:50

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın adı yakın zamanda Galatasaray ve Trabzonspor ile transferde anıldı. Rangers'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'tan kadrolarına kattıkları futbolcunun geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

"RIDVAN YILMAZ RANGERS'TA KALACAK"

Milliyet'in haberine göre Giovanni van Bronckhorst, "Rıdvan Yılmaz'ın gelişiminden memnunum. Yaz başındaki Rıdvan ile şu anki Rıdvan arasında bir fark görebiliyorum. Çok daha iyi bir yerde ve bu yüzden ona tekrar birkaç dakika verdik, çünkü o iyi gidiyor. Bu yüzden gelişimine devam edeceğiz ve şu anda A takımda oynamaya çok daha yakın. Taktikleri ve belirli anlarda nerede olması gerektiğini anladığından emin olmalıyız. Rıdvan geldiğinde iyi İngilizce konuşmuyordu. Takım arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için bunu geliştiriyor. Bunlar onun oynamasına izin vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken şeyler" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 20'Sİ BEŞİKTAŞ'IN OLACAK

Beşiktaş'ın Rangers'a 4 milyon Euro'ya gönderdiği Rıdvan Yılmaz, Rangers'tan başka bir kulübe transfer olursa siyah-beyazlılar bu paranın yüzde 20'sine sahip olacak. Rangers'ın Rıdvan Yılmaz'dan beklentisinin ise en az 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. Milli oyuncunun, gelen tekliflere olumlu yanıt vermediği ve kariyerine Rangers'da devam edeceği öğrenildi.