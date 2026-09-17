Raphinha hat-trick yaptı: Barcelona kendi sahasında gol oldu yağdı!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, sahasında Racing Santander'i konuk etti.

Katalan ekibi, gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı 7-2 kazanarak farklı bir galibiyete imza attı.

PERDEYİ CANCELO AÇTI

Barcelona, 7. dakikada Joao Cancelo ile öne geçti. Ceza sahası kenarında kendisine gönderilen pası kontrol eden Cancelo, yaptığı vuruşla topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi.

Raphinha 25. dakikada sahneye çıktı. Brezilyalı futbolcu, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi.

Maguette Gueye 30. dakikada, ceza sahası içinde boşta kalan topu sol direğin içine göndererek skoru 2-1 yaptı.

Barcelona, 36. dakikada yeniden farkı 2'ye çıkardı. Racing Santander oyuncusu Asier Villalibre topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-1 oldu.

RAPHINHA HAT-TRICK YAPTI

42. dakikada ceza sahasında topla buluşan Raphinha, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, Barcelona'nın dördüncü golünü kaydetti.

Racing Santander, 65. dakikada Yassir Zabiri'nin golüyle farkı 2'ye indirdi ve skor 4-2'ye geldi.

Barcelona, yalnızca 2 dakika sonra penaltı kazandı. Topun başına geçen Raphinha, 67. dakikada sağ alt köşeye yaptığı vuruşla skoru 5-2'ye taşıdı ve hat-trick yaptı.

Gabriel Jesus, 79. dakikada kendisine gönderilen pasın ardından yaptığı düzgün vuruşla topu sağ direğin içinden ağlara göndererek Barcelona'nın altıncı golünü kaydetti.

SON SÖZ LAMINE YAMAL'DAN

Karim Adeyemi'nin 89. dakikadaki pasında topla buluşan Lamine Yamal, topu boş kaleye göndererek skoru 7-2 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Barcelona, Racing Santander'i 7-2 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.