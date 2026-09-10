Rasmus Ankersen'den Göztepe itirafı: 'Kulüp her yıl 5-6 milyon Euro zarar ediyor'

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Taraftarın sorularını cevaplayan Ankersen, 30'lu yaşları geçmiş ve kariyerinin sonlarına yaklaşmış oyunculardan oluşan bir kadro yerine, genç, aç ve en iyi günleri henüz önünde olan oyunculardan kurulu bir takım oluşturmak istediklerini belirtti.

Sezon başında kaybedilen puanların herkeste hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Ankersen, oyuncu satışlarına dair "Neden oyuncu satıyoruz? Bunun nedenleri var. Finansal olarak sürdürülebilirliği sağlayabilmek için zaman zaman oyuncu satışı yapmamız gerekiyor. Göztepe her yıl operasyonel olarak yaklaşık 5-6 milyon Euro zarar ediyor. Bu da şu anlama geliyor. Eğer oyuncu satışı yapmazsak kulübün giderlerini karşılamak ve ödemelerini yapabilmek için birilerinin 5-6 milyon Euro kaynak sağlaması gerekiyor. Oyunculara Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de mücadele eden takımlardan teklifler geldiğinde tutmak imkansız. Üçüncü neden ise açıkçası oyunculara Göztepe'ye gelip burada iyi bir gelişim gösterirlerse, daha büyük bir lige gitme fırsatı doğduğunda önlerinde engel olmayacağımızı söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAKIMI ADIM ADIM GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ankersen, son 2 yılda kulübe özgeçmişlerine bakıldığında belki ilk etapta çok etkileyici görünmeyen birçok oyuncu geldiğini, iyi performanslar sergilediklerini, futbolcuların 2-3 maçın ardından değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Avrupa'ya gitme garantisi veremeyeceğini ifade eden Ankersen, "Gerçek şu ki Avrupa'ya gitme hedefi için tek bir oyuncuya bizim tüm kadromuza harcadığımızdan daha fazla para harcayan takımlarla rekabet ediyoruz. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir meydan okuma. Ancak biz bu mücadeleyi vermeye hazırız. Bazı sezonlarda oyuncu satışları nedeniyle bir geçiş süreci yaşayabilir ve takımı yeniden inşa etmek zorunda kalabiliriz. Ancak her zaman takımı adım adım geliştirmeye çalışıyoruz. Böylece iyi geçirdiğimiz bir sezonda Avrupa kupalarına katılma hedefi için güçlü bir şekilde mücadele edebiliriz" diye konuştu.

"ADANA DEMİRSPOR GİBİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Ankerson, birkaç sezon boyunca bütçesinin üzerinde harcama yapıp ardından küme düşen Adana Demirspor gibi olmak istemediklerini belirtti.

Kadro derinliğinin güçlü olduğunu ve birçok pozisyonda geçen sezona kıyasla daha fazla alternatife sahip olduklarını ifade eden Ankersen, takımın omurgasını yeniden oluşturmaya çalıştıklarını, tüm parçaların bir araya gelip uyum sağlamasının ise biraz zaman alacağını dile getirdi.

Her teklif geldiğinde elindeki oyuncuyu satmaya çalışan kulüp olmadıklarını vurgulayan Ankersen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl ocak ayında Avrupa hedefimiz doğrultusunda takım içindeki istikrarı korumak istediğimiz için Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüpten önemli oyuncularımızdan biri için gelen yüksek bir teklifi reddettik. Bu yaz da önemli oyuncularımızdan bazıları için gelen yüksek teklifleri reddettik. Geçmişte Göztepe'nin geri çevirmesinin neredeyse düşünülemeyeceği büyüklükte tekliflerdi bunlar. Dolayısıyla rekabetçi bir takım oluşturma ve kadro istikrarını koruma konusunda son derece kararlıyız."