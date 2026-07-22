Rasmus Nissen Kristensen'den Beşiktaş maçı sözleri: 'Savaşmak için geldik'

Midtjylland Takım Kaptanı Rasmus Nissen Kristensen, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kristensen, kendilerine inandıklarını dile getirdi.

"SAVAŞMAK İÇİN GELDİK"

İlginç bir maç olacağını vurgulayan Kristensen, "Sezona çok iyi hazırlandık, fit durumdayız. Arkadaşlarım hazır. Zor maçlar olacak ama kendimize inancımız yüksek. Savaşmak için geldik. İyi bir atmosferde yarın güzel bir maç olacak. Buradaki atmosferi çok duydum. Frankfurt'ta oynarken burada mücadele etmiştim. Bu söylenenlerin hepsi doğru. Herkesin dediğine katılıyorum ve buradaki atmosfere şapka çıkarıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kristensen, savunma yapmaya gelmediklerini ve 2 maçta da kendi oyunlarını oynayacaklarını da sözlerine ekledi.