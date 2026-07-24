Transferde gaza basan ve şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu takviyesi yapan sarı-kırmızılılar, savunma bölgesini güçlendirmek istiyor. İspanyol basınının iddiasına göre Galatasaray, Real Madrid'den Raul Asencio'yu transfer listesine aldı. Peki, Raul Asencio kimdir? Raul Asencio kaç yaşında, nereli? Raul Asencio hangi takımlarda oynadı?

RAUL ASENCIO KİMDİR?

Raúl Asencio del Rosario, 13 Şubat 2003 yılında dünyaya geldi. Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas'ta doğan Asencio, gençlik kariyerine yerel takım Veteranos del Pilar'da başladıktan sonra Las Palmas'a katıldı.

RAUL ASENCIO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Asencıo, Las Palmas altyapısının ardından On üç yaşında La Liga kulübü Real Madrid'in gençlik akademisine katıldı.

RSC Internacional'da kısa bir süre geçirdikten sonra Asencio Real Madrid'e döndü ve yedek takımında oynadı. Orada takımın en önemli oyuncularından biri olarak kabul edildi. 2024-25 sezonunda , David Alaba ve Éder Militão'nun sakatlanmasının ardından Real Madrid'in stoper sıkıntısı çekmesiyle Asencio A takıma yükseltildi. İki hafta sonra, 24 Kasım 2024'te Asencio, Leganés'e karşı 3-0'lık galibiyette Real Madrid formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı.